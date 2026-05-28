SP Basel-Stadt wählt Parteipräsidium unter Julia Baumgartner wieder
Die SP Basel-Stadt hat am Donnerstagabend ihr Partei-Präsidium einstimmig wiedergewählt. Somit bleibt Julia Baumgartner Präsidentin, Barbara Heer ist weiterhin Vizepräsidentin und Thomas Fastermann Vizepräsident, wie die Partei mitteilte.
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