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SP Basel-Stadt wählt Parteipräsidium unter Julia Baumgartner wieder

Die SP Basel-Stadt hat am Donnerstagabend ihr Partei-Präsidium einstimmig wiedergewählt. Somit bleibt Julia Baumgartner Präsidentin, Barbara Heer ist weiterhin Vizepräsidentin und Thomas Fastermann Vizepräsident, wie die Partei mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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