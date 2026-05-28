SP Basel-Stadt wählt Parteipräsidium unter Julia Baumgartner wieder

Top Stories

Mehr Wer finanziert die Schweizer Politik? Economiesuisse führt die Liste der Geldgeber an

Wer finanziert die Schweizer Politik? Economiesuisse führt die Liste der Geldgeber an

Wie steht es um die direkte Demokratie in der Welt? Das sagt der «World of Referendums»-Report

Mehr Wie steht es um die direkte Demokratie in der Welt? Das sagt der «World of Referendums»-Report