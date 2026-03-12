SP-Kantonsrat regt zur Verleihung eines St. Galler Pflegepreises an

Keystone-SDA

SP-Kantonsrat Dario Sulzer möchte in einer Anfrage an die St. Galler Regierung wissen, ob der Kanton einen Pflegepreis ausrichten wird. Er nennt Beispiele aus anderen Kantonen, die einen solchen Preis bereits vergeben.

(Keystone-SDA) «Um das herausragende Engagement der Gesundheitsfachpersonen anzuerkennen, hat das Departement für Gesundheit, Soziales und Kultur des Kantons Wallis im Herbst 2025 zum ersten Mal den Pflegepreis verliehen», schreibt Kantonsrat Dario Sulzer am Anfang seiner Anfrage von Anfang März an die Regierung des Kantons St. Gallen.

Die Auszeichnung soll Personen, Teams oder Projekte ehren, «die sich durch die Qualität der Pflege, Innovation, Interprofessionalität, Wissensweitergabe oder Unterstützung des Nachwuchses auszeichnen», wie der Chef der SP-Grüne-GLP-Fraktion ausführt. Zugleich solle sie die Attraktivität des Berufs fördern und an die Bedeutung all jener erinnern, «die tagtäglich die Würde, Sicherheit und Menschlichkeit in der Pflege gewährleisten». Mit der Einführung des Walliser Pflegepreises wolle der Kanton vorbildliche Laufbahnen würdigen.

Auch im Kanton Bern gibt es laut Sulzer einen ähnlichen Preis. Die Stiftung zur Förderung der Krankenpflege im Kanton Bern vergibt dort den Berner Pflegepreis, um herausragende Leistungen und innovative Projekte im Bereich der Pflege zu würdigen.

Sulzer will nun von der Regierung wissen, ob der Kanton bereit sei, ebenfalls einen Anerkennungspreis zu vergeben.