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SP Nidwalden wählt Mahir Suljovic als Präsidenten

Die SP des Kantons Nidwalden hat an ihrem Parteitag Mahir Suljovic als neuen Präsidenten gewählt. Der 35-jährige Hergiswiler folgt auf den langjährigen Vorsitzenden Beat Ettlin, schrieb die Partei in einer Mitteilung.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Suljovic ist als Produktionsplaner / Prozesstechniker tätig. Er stehe für die Eneuerung und Verjüngung der Parteiführung, hiess es weiter.

Dem Vorstand der SP Nidwalden gehören zudem Christine Michel, Saskia Grütter, Patrick Keller, Thomas Mathis, Hubi Würsch und weiterhin Beat Ettlin an.

Die SP ist die kleinste Partei mit einer Vertretung im 60-köpfigen Nidwaldner Landrat. Bei den Wahlen vom 8. März eroberte sie einen zusätzlichen Sitz und verfügt ab der neuen Legislatur über deren drei. Sie bildet zusammen mit den Grünen eine gemeinsame Fraktion.

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