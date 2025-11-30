SP und FDP gewinnen Einwohnerratswahl in Lenzburg AG
Die SP ist die Gewinnerin der Einwohnerratswahl in Lenzburg AG. Sie gewann drei zusätzliche Sitze. Die FDP eroberte einen Sitz hinzu. Grünliberale und Grüne verloren je zwei Sitze.
(Keystone-SDA) Die Wahlbeteiligung betrug 42,2 Prozent, wie die Stadtkanzlei am Sonntag mitteilte. Der 40 Mitglieder zählende Einwohnerrat setzt sich in den kommenden vier Jahren wie folgt zusammen: SP 12 (+3), FDP 10 (+1), SVP 7 (-), Grünliberale 4 (-2), Grüne 2 (-2), Mitte 4 (-) und EVP 1 (-).