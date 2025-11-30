The Swiss voice in the world since 1935
SP und FDP gewinnen Einwohnerratswahl in Lenzburg AG

Keystone-SDA

Die SP ist die Gewinnerin der Einwohnerratswahl in Lenzburg AG. Sie gewann drei zusätzliche Sitze. Die FDP eroberte einen Sitz hinzu. Grünliberale und Grüne verloren je zwei Sitze.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Wahlbeteiligung betrug 42,2 Prozent, wie die Stadtkanzlei am Sonntag mitteilte. Der 40 Mitglieder zählende Einwohnerrat setzt sich in den kommenden vier Jahren wie folgt zusammen: SP 12 (+3), FDP 10 (+1), SVP 7 (-), Grünliberale 4 (-2), Grüne 2 (-2), Mitte 4 (-) und EVP 1 (-).

