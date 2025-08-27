SpaceX-Riesenrakete Starship zu zehntem Testflug gestartet
Nach zwei verschobenen Startterminen ist die Riesenrakete Starship des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX zu ihrem zehnten Testflug gestartet. Die Rakete hob, wie geplant, am Dienstag um 18.30 Uhr (Ortszeit) vom unternehmenseigenen Weltraumbahnhof Starbase ab.
(Keystone-SDA) Die anwesenden Ingenieure brachen nach dem geglückten Start im US-Bundesstaat Texas in Jubel aus, wie in einer Live-Übertragung im Internet zu sehen war.
Der zehnte Testflug der Riesenrakete des Unternehmens von Tech-Milliardär Elon Musk war ursprünglich für Sonntag angesetzt gewesen, wurde jedoch auf Montag verschoben. Als Grund dafür gab SpaceX an, es wolle damit «Zeit für die Behebung eines Problems mit den Bodensystemen gewinnen». Am Montag wurde der Start dann wegen des schlechten Wetters abgesagt.
Das 123 Meter hohe Starship ist die bisher grösste und leistungsstärkste Weltraumrakete. Mit ihr will SpaceX eine vollständig wiederverwendbare und damit kostengünstige Rakete bauen. Nach den Plänen Musks soll sie bald Menschen auf den Mond bringen – und möglicherweise auf den Mars.