The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

SpaceX-Riesenrakete Starship zu zehntem Testflug gestartet

Keystone-SDA

Nach zwei verschobenen Startterminen ist die Riesenrakete Starship des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX zu ihrem zehnten Testflug gestartet. Die Rakete hob, wie geplant, am Dienstag um 18.30 Uhr (Ortszeit) vom unternehmenseigenen Weltraumbahnhof Starbase ab.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die anwesenden Ingenieure brachen nach dem geglückten Start im US-Bundesstaat Texas in Jubel aus, wie in einer Live-Übertragung im Internet zu sehen war.

Der zehnte Testflug der Riesenrakete des Unternehmens von Tech-Milliardär Elon Musk war ursprünglich für Sonntag angesetzt gewesen, wurde jedoch auf Montag verschoben. Als Grund dafür gab SpaceX an, es wolle damit «Zeit für die Behebung eines Problems mit den Bodensystemen gewinnen». Am Montag wurde der Start dann wegen des schlechten Wetters abgesagt.

Das 123 Meter hohe Starship ist die bisher grösste und leistungsstärkste Weltraumrakete. Mit ihr will SpaceX eine vollständig wiederverwendbare und damit kostengünstige Rakete bauen. Nach den Plänen Musks soll sie bald Menschen auf den Mond bringen – und möglicherweise auf den Mars.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
21 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
15 Likes
17 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft