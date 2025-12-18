Spannungen im Gemeinderat von La Brillaz werden untersucht

Keystone-SDA

In der Exekutive der Freiburger Gemeinde La Brillaz hängt der Haussegen seit geraumer Zeit ordentlich schief. Grund sind persönliche Spannungen. Nun hat die Oberamtfrau des Saanebezirks, Lise-Marie Graden, eine administrative Untersuchung eröffnet.

(Keystone-SDA) Mit der Untersuchung wurde François Genoud, ehemaliger Gemeindepräsident von Châtel-St-Denis und Grossrat betraut, wie die Freiburger Behörden am Donnerstag mitteilten.

Die Spannungen kristallisierten sich zunächst zwischen dem Gemeindepräsidenten und der Vizegemeindepräsidentin heraus, wie aus der Mitteilung hervorgeht. 2023 brauchte es eine erste Intervention des Kantons. Nach einer Phase der Beruhigung brachen die Konflikte 2025 wieder auf. Der Kanton ernannte eine Mentorin.

Es kam auch zu mehreren Krankheitsausfällen bei Mitarbeitenden der Gemeinde. Im Dezember musste das Büro der Gemeindeverwaltung geschlossen werden. Graden sah nun die ordnungsgemässe Verwaltung der Gemeinde ernsthaft gefährdet und eröffnete eine Administrativuntersuchung. Sie soll zeigen, was falsch lief, wer verantwortlich ist und wie die Fehler behoben werden können.

Die Lage erfordere aber auch sofortiges Handeln, hält das Oberamt in seiner Mitteilung fest. Vorübergehend übernimmt daher die bisherige Mentorin, Nadia Savary, das Gemeindepräsidium und das Personalmanagement.

Die Gemeinde La Brillaz entstand 2001 aus der Fusion der Orte Lentigniy, Lovens und Onnens und zählt etwas mehr als 2200 Einwohnende.