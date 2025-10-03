The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Spaziergängerin stösst in Wald bei Rheinfelden AG auf leeren Tresor

Keystone-SDA

Die Aargauer Kantonspolizei hat einen aufgebrochenen Tresor sichergestellt: Eine Spaziergängerin hatte den schwarzen Kassenschrank vor knapp zwei Wochen in einem Wald bei Rheinfelden AG gefunden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Tresor habe im Waldstück oberhalb des Parkplatzes beim A3-Anschluss Rheinfelden-Ost gelegen, teilte die Aargauer Kantonspolizei am Freitag mit.

Der Kassenschrank sei wahrscheinlich vor Ort aufgebrochen worden, heisst es in der Mitteilung. Mehr ist derzeit nicht bekannt: Von der Täterschaft fehle jede Spur, schreibt die Polizei. Unklar sei auch, wie und wann der Tresor in den Wald gelangt sei. Zudem werde noch untersucht, woher der Kassenschrank stamme.

Die Spaziergängerin hatte den Tresor am Nachmittag des 22. Septembers gefunden und gleich die Polizei verständigt. Diese sucht nun Zeugen, die im Bereich des Parkplatzes verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Emilie Ridard

Welche Schwierigkeiten hatten Sie bei der Erneuerung Ihres Passes im Ausland?

Reibungslos oder kompliziert: Erzählen Sie uns, was Sie bei der Erneuerung Ihrer Ausweispapiere in Ihrem Schweizer Konsulat erlebt haben.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
10 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
10 Likes
46 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
38 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft