Spaziergängerin stösst in Wald bei Rheinfelden AG auf leeren Tresor

Keystone-SDA

Die Aargauer Kantonspolizei hat einen aufgebrochenen Tresor sichergestellt: Eine Spaziergängerin hatte den schwarzen Kassenschrank vor knapp zwei Wochen in einem Wald bei Rheinfelden AG gefunden.

(Keystone-SDA) Der Tresor habe im Waldstück oberhalb des Parkplatzes beim A3-Anschluss Rheinfelden-Ost gelegen, teilte die Aargauer Kantonspolizei am Freitag mit.

Der Kassenschrank sei wahrscheinlich vor Ort aufgebrochen worden, heisst es in der Mitteilung. Mehr ist derzeit nicht bekannt: Von der Täterschaft fehle jede Spur, schreibt die Polizei. Unklar sei auch, wie und wann der Tresor in den Wald gelangt sei. Zudem werde noch untersucht, woher der Kassenschrank stamme.

Die Spaziergängerin hatte den Tresor am Nachmittag des 22. Septembers gefunden und gleich die Polizei verständigt. Diese sucht nun Zeugen, die im Bereich des Parkplatzes verdächtige Beobachtungen gemacht haben.