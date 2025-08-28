Speiser soll für Lanz ins Berner Grossratsvizepräsidium nachrücken
Die SVP-Fraktion des Grossen Rats schlägt Anne Speiser für das Vizepräsidium des Kantonsparlaments vor. Speiser will die Nachfolge von Raphael Lanz antreten, der das Amt abgibt und für einen Sitz in der Kantonsregierung kandidiert.
(Keystone-SDA) Wird Speiser vom Kantonsparlament gewählt, präsidiert sie 2026 den Grossen Rat. Mit Speiser stelle sich eine erfahrene zweisprachige Politikerin für die Führung des Parlaments zur Verfügung, schrieb die SVP am Donnerstag in einer Mitteilung.
Speiser ist seit dem Jahr 2014 im Grossen Rat. Sie sitzt in der Finanzkommission. Sie hat Jahrgang 1961 und wohnt in Zweisimmen, wo sie dem Gemeinderat angehört.
Der Thuner Stadtpräsident Raphael Lanz tritt im kommenden März zu den Regierungsratswahlen an. Er wird sein Amt als erster Vizepräsident des Grossen Rates deshalb abgegeben.