Spital Emmental und Orthopädie Sonnenhof arbeiten enger zusammen

Keystone-SDA

Die Orthopädie Sonnenhof und das Spital Emmental verstärken ihre Zusammenarbeit. Der private Berner Partner leitet per 1. März die gesamte Orthopädie des öffentlichen Spitals im Emmental, wie aus einer gemeinsam Mitteilung vom Dienstag hervorgeht.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Orthopädie Sonnenhof übernimmt demnach die Belegschaft der Orthopädie im Emmental und die medizinische, organisatorische und unternehmerische Verantwortung. Die bereits im Spital Emmental arbeitenden Ärztinnen und Ärzte werden als Belegärzte weiter praktizieren.

Ziel sei es, die Versorgung in der Region langfristig sicherzustellen, heisst es im Communiqué. Die Zusammenarbeit sei auch die Antwort auf neue Anforderungen im Gesundheitswesen, etwa durch den Fachkräftemangel und das geplante 4+-Versorgungsmodell im Kanton Bern.

Das Spital Emmental und die Orthopädie Sonnenhof arbeiten bereits seit 2016 in der Wirbelsäulen- und Hüftchirurgie zusammen. Nun wird die Zusammenarbeit auf alle Bereiche der Orthopädie ausgeweitet.