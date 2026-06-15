Spital Wetzikon erhält mehr Zeit für Verkaufsverhandlungen

Keystone-SDA

Die definitive Nachlassstundung der GZO AG Spital Wetzikon wird um sechs Monate bis zum 19. Dezember 2026 verlängert. In dieser Zeit kann das Spital ein vorliegendes Kaufangebot prüfen.

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(Keystone-SDA) Das Nachlassgericht hat die definitive Nachlassstundung der GZO AG letztmals um sechs Monate verlängert, wie der Sachverwalter am Montag mitteilte. Die Voraussetzungen für eine definitive Nachlassstundung seien «weiterhin gegeben».

Der Spitalbetrieb funktioniert laut Sachwalter und Nachlassgericht weiterhin stabil und kann seine laufenden Verpflichtungen erfüllen. Über den Stand der Verkaufsverhandlungen und die verschobene Gläubigerversammlung werde zu einem späteren Zeitpunkt informiert.

Das Spital Wetzikon erhielt Mitte April ein Übernahmeangebot. Dieses ist an mehrere Bedingungen geknüpft, darunter die Sicherung der kantonalen Leistungsaufträge. Kommt der Verkauf zustande, könnten die Gläubiger von besseren Konditionen profitieren.