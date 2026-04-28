Spital Zollikerberg kehrt 2025 in die Gewinnzone zurück

Keystone-SDA

Das Spital Zollikerberg ist im letzten Jahr in die Gewinnzone zurückgekehrt. Nach zwei Jahren in den roten Zahlen konnte die Klinik trotz leicht rückläufiger Patientenzahlen aufgrund deutlich gesenkter Sachaufwände die Ertragslage verbessern.

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(Keystone-SDA) Es blieb ein deutlich höherer Betriebsgewinn vor Abschreibungen, Amortisationen und Mietkosten (EBITDAR) von 21,1 Millionen Franken, wie das Spital am Dienstag mitteilte. Die entsprechende Marge stieg auf 11,2 von 7,3 Prozent. Unter dem Strich blieb für 2025 ein Gewinn von 4,8 Millionen Franken – im Vorjahr war es noch ein Minus von 1,2 Millionen Franken gewesen.

Der Betriebsertrag stieg gegenüber dem Vorjahr um 1,7 Millionen Franken auf 187,7 Millionen Franken. Dabei wurden 11’573 stationäre Patienten behandelt, knapp 2 Prozent weniger als noch im Jahr 2024.

Auch bei den ambulanten Behandlungen verzeichnete das Spital Zollikerberg mit 64’891 Fällen einen Rückgang von knapp 0,5 Prozent. Insgesamt wurden 4653 Operationen stationär durchgeführt – gegenüber dem Vorjahr ein Rückgang von 4,7 Prozent.

Deutliche Kostenreduktion

Die Erlöse bei den allgemeinversicherten Patienten konnten jedoch um 1,7 Millionen Franken auf 79,6 Millionen Franken gesteigert werden, während sie bei den Zusatzversicherten um 0,9 Millionen Franken auf 56,2 Millionen Franken zurückgingen.

Während die Erlöse nur leicht stiegen, wurden die Kosten deutlich gesenkt. Die Personalaufwände nahmen um 1,7 Millionen auf 118,1 Millionen Franken ab, die Sachkosten um 3,3 Millionen auf 51,5 Millionen Franken. Die Reduktion wurde insbesondere beim medizinischen Bedarf und bei den Honoraren der Belegärzte erzielt.