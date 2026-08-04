Spitzen-Tambour Ivan Kym kommt zum Basler Schnitzelbank-Comité

Keystone-SDA

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Das Schnitzelbank Comité Basel verzeichnet einen prominenten Neuzugang: Der mehrfache Trommelkönig und Komponist Ivan Kym aus Möhlin AG wird Mitglied der grössten Organisation für gesungene fasnächtliche Verse, wie diese am Dienstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Mit Ivan Kym gewinne das Schnitzelbank Comité «eine Persönlichkeit, die wie kaum eine andere für das Zusammenspiel von Rhythmus, Sprache und fasnächtlichem Witz steht», heisst es im Communiqué. Man schätze besonders sein «feines Gespür für sprachliche und rhythmische Kompositionen».

Der 1971 geborene Kym wurde fünfmal Basler Trommelkönig. Zudem ist er vierfacher des Sieger am Eidgenössischen Tambouren- und Pfeiferfest als Solotrommler. Er schrieb rund 98 Trommelkompositionen, viele davon erfreuen sich an der Basler Fasnacht hoher Beliebtheit. Kym gründete auch die Tambouren-Formation «Chriesibuebe».

Kym ist nicht nur als Tambour, sondern seit Jahren auch als Schnitzelbänkler tätig. Zudem trat der Möhliner auch schon mit schauspielerischen Einlagen auf, etwa 2024 an der Vorfasnachtsveranstaltung Charivari mit einem selbstironischen Monolog.