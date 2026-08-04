The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Spitzen-Tambour Ivan Kym kommt zum Basler Schnitzelbank-Comité

Keystone-SDA

Das Schnitzelbank Comité Basel verzeichnet einen prominenten Neuzugang: Der mehrfache Trommelkönig und Komponist Ivan Kym aus Möhlin AG wird Mitglied der grössten Organisation für gesungene fasnächtliche Verse, wie diese am Dienstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Mit Ivan Kym gewinne das Schnitzelbank Comité «eine Persönlichkeit, die wie kaum eine andere für das Zusammenspiel von Rhythmus, Sprache und fasnächtlichem Witz steht», heisst es im Communiqué. Man schätze besonders sein «feines Gespür für sprachliche und rhythmische Kompositionen».

Der 1971 geborene Kym wurde fünfmal Basler Trommelkönig. Zudem ist er vierfacher des Sieger am Eidgenössischen Tambouren- und Pfeiferfest als Solotrommler. Er schrieb rund 98 Trommelkompositionen, viele davon erfreuen sich an der Basler Fasnacht hoher Beliebtheit. Kym gründete auch die Tambouren-Formation «Chriesibuebe».

Kym ist nicht nur als Tambour, sondern seit Jahren auch als Schnitzelbänkler tätig. Zudem trat der Möhliner auch schon mit schauspielerischen Einlagen auf, etwa 2024 an der Vorfasnachtsveranstaltung Charivari mit einem selbstironischen Monolog.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft