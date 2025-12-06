Spitzenkoch Silvio Germann macht künftig auch Fast Food

Keystone-SDA

Silvio Germann, Koch des Jahres 2024, macht künftig auch Fast Food. Gemeinsam mit Lucas Spuhler, Sohn von Peter Spuhler, will Germann in der Stadt Zürich gesunden Fast Food anbieten.

1 Minute

(Keystone-SDA) «No Junk» nennen die beiden ihr Gastrokonzept, wie Cash online berichtet. Lucas Spuhler werde als Ideengeber im Hintergrund agieren, sagte der 36-jährige Germann. «Gerade in der Stadt Zürich sehen wir ein grosses Potenzial», so Germann. Vorerst sei ein To-go-Standort in Zürich geplant. Die Eröffnung ist für das zweite Quartal 2026 angedacht.

Der Koch des Jahres 2024 will zu Beginn des Öfteren selbst vor Ort sein, Rezepte kreieren und Führungen durchführen. Der 34-jährige Lucas Spuhler, hauptberuflich operativer Chef bei Stadler Rheintal, wird nicht operativ tätig sein.

Stadler-Rail-Chef Peter Spuhler führt, wie Cash weiss, auch einige hochstehende Gastrobetriebe. In Frauenfeld habe er jüngst das Traditionshaus «Winkelried» wieder eröffnet. Mit Unternehmer Silvio Denz baue der 66-Jährige in Zürich auch den «Florhof» um.