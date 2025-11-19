Sportanlage Schweizersbild soll für 40 Millionen erneuert werden

Keystone-SDA

Die BBC-Arena im Schweizersbild soll für insgesamt 40 Millionen Franken umgebaut und erweitert werden. Geplant sind zwei neue Grossturnhallen, Räume für den Tischtennisclub, eine unterirdische Laufbahn, Indoor Beachvolleyball sowie zusätzliche Unterkünfte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Kanton und die Stadt Schaffhausen wollen die Besitzerin, die Gemeinnützige Stiftung Schweizersbild (GSS), bei diesem Bauprojekt unterstützen, wie sie am Mittwoch gemeinsam mitteilten.

Geplant ist, dass Stadt und Kanton je 6 Millionen Franken übernehmen. 14,4 Millionen sollen von der Windler-Stiftung getragen werden, weitere 2,5 Millionen vom Bund. Bei der Stiftung GSS und Spenderinnen und Spendern würden dann noch 10 Millionen bleiben.

Abstimmung im kommenden Jahr

Damit das Steuergeld von Stadt und Kanton fliesst, müssen der Grosse Stadtrat und der Kantonsrat der Vorlage zustimmen. Danach kommt die Vorlage noch vors Volk. Stadt- und Regierungsrat wollen das Projekt am gleichen Abstimmungssonntag an die Urne bringen. Läuft alles nach Plan, kann die neue BBC-Arena im Jahr 2030 eröffnet werden.

Die BBC-Arena wird heute von den Sportvereinen Kadetten Schaffhausen, Volleyballclub Kanti Schaffhausen und Kadetten Unihockey für Training und Wettkampf genutzt.