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Sportplatz Murifeld in Bern erhält Kunstrasen

Keystone-SDA

Der Sportplatz Murifeld kann saniert werden und erhält einen Kunstrasen, damit das Feld künftig ganzjährig und intensiver genutzt werden kann. Der Berner Stadtrat hat am Donnerstag einen Kredit von 2,94 Millionen Franken genehmigt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Sportplatz ist laut Gemeinderat seit Jahren stark ausgelastet und befindet sich in schlechtem Zustand. Das habe zu Spielabsagen und erhöhtem Verletzungsrisiko geführt. Zudem fehle es im Südosten der Stadt an Kunstrasenfeldern, obwohl die Nachfrage nach ganzjährig nutzbaren Sportrasenflächen steige.

Im Zug der Sanierung soll zudem die Beleuchtung auf energieeffiziente LED-Technik umgerüstet und die Garderobenkapazität erweitert werden. Der Kredit wurde mit 53 zu 0 Stimmen genehmigt. Mehrere Mitglieder der GB/JA-Fraktion enthielten sich der Stimme; sie hatten ökologische Bedenken wegen des Kunstrasens.

Die Bauarbeiten sollen im kommenden Herbst beginnen und rund sechs Monate dauern. Während dieser Zeit bleibt das Spielfeld geschlossen. Ersatzlösungen für Vereine werden durch das Sportamt organisiert.

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