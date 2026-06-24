Sprühnebel am Stadtfest Luzern – Absage in Horw

Keystone-SDA

Teilen

Das Luzerner Stadtfest vom kommenden Wochenende reagiert auf die Hitze mit Abkühlungsangeboten. Horw hat sein Strassenmusikfestival sogar abgesagt.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Am Samstag würden bis zu 36 Grad erwartet, schreiben die Organisatoren des Stadtfests in einem «Hitzehinweis». Sie hätten deswegen zusätzliche Massnahmen zur Abkühlung organisiert.

Auf dem Jesuitenplatz wird ein Sprühnebel für Frische sorgen. Auf anderen Plätzen werden Wassersprühstellen installiert. Der Kapellplatz wird mit einem grossen Sonnensegel beschattet.

Die Organisatoren des Stadtfests raten ferner dazu, eine Kopfbedeckung zu tragen und genügend Wasser, aber nur zurückhaltend Alkohol zu trinken.

Strassenmusikfestival «zu gefährlich»

In der Vorortsgemeinde Horw findet das für Samstag geplante Strassenmusikfest der Musikschule dagegen wegen den hohen Temperaturen nicht statt. Erwartet worden waren 500 bis 600 Besucherinnen und Besucher, wie Musikschulleiter Mario Schubiger auf Anfrage von Keystone-SDA sagte.

Die Musikschule bedauert in einem Communiqué den Schritt, insbesondere weil sich die Kinder und Jugendlichen «mit grossem Engagement» auf den Anlass vorbereitet hätten.

Laut dem Musikschulleiter hätte der Anlass auf Asphaltflächen ohne schattenspendende Bäume stattgefunden. «Das wäre zu gefährlich», sagte er.

Wie geplant stattfinden soll am Sonntag die Jahrzeit der Schlacht bei Sempach, wie es bei den Verantwortlichen hiess. Das «Morgenbrot» um 8.45 Uhr findet noch zu einer kühlen Tageszeit, der Festakt mit Bundesrat Martin Pfister in der Kirche statt.