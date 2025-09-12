SRF-Moderatorin Schoenenberger übt sich als Hobby-Malerin

Freunde von SRF-Moderatorin Monika Schoenenberger erhalten zum Geburtstag selbst gemachte Glückwunschkarten von ihr. Die Moderatorin übt sich als Hobby-Malerin, wie sie der "Schweizer Illustrierte" verrät.

(Keystone-SDA) Zumindest probiere sie das Malen aus. «Ich habe mir zu Weihnachten einen Malkasten und Pinsel gewünscht», sagt die 55-Jährige in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit der Zeitschrift.

Wenn sie sich nicht gerade kreativ austobt, dann sportlich. «Mit einer Joggingrunde oder einem Abstecher in die Berge. Das stärkt und lüftet den Kopf», antwortet Schoenenberger auf die Frage, womit sie sich selbst belohne.

Schon in ihrer Jugend scheint der Fernsehfrau Sport wichtig gewesen zu sein. In ihrem Kinderzimmer standen Rollschuhe «und etwas später ein pinkes Hooger-Booger-Snowboard, erste Generation», erinnert sie sich. Auf den ersten Schnee konnte sie jeweils kaum warten.