The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

SRF-Moderatorin Schoenenberger übt sich als Hobby-Malerin

Keystone-SDA

Freunde von SRF-Moderatorin Monika Schoenenberger erhalten zum Geburtstag selbst gemachte Glückwunschkarten von ihr. Die Moderatorin übt sich als Hobby-Malerin, wie sie der "Schweizer Illustrierte" verrät.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Zumindest probiere sie das Malen aus. «Ich habe mir zu Weihnachten einen Malkasten und Pinsel gewünscht», sagt die 55-Jährige in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit der Zeitschrift.

Wenn sie sich nicht gerade kreativ austobt, dann sportlich. «Mit einer Joggingrunde oder einem Abstecher in die Berge. Das stärkt und lüftet den Kopf», antwortet Schoenenberger auf die Frage, womit sie sich selbst belohne.

Schon in ihrer Jugend scheint der Fernsehfrau Sport wichtig gewesen zu sein. In ihrem Kinderzimmer standen Rollschuhe «und etwas später ein pinkes Hooger-Booger-Snowboard, erste Generation», erinnert sie sich. Auf den ersten Schnee konnte sie jeweils kaum warten.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
67 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
17 Likes
16 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
26 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft