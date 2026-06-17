SRG möchte nächstes Jahr 80 Millionen Franken sparen
Die für 2027 angekündigten Sparmassnahmen hat die Schweizerische Rundfunkgesellschaft (SRG) am Mittwoch im Detail vorgestellt. Mittels Anpassungen von Strukturen, Prozessen, Produktionsmethoden und Partnerschaften sollen 80 Millionen Franken eingespart werden.
(Keystone-SDA) Auf diese Weise könne das Programmangebot im öffentlichen Interesse bestmöglich erhalten bleiben, teilte die SRG mit. Dennoch seien Kürzungen mittel- und langfristig unvermeidbar.
Das Unternehmen plant, seine Managementstrukturen zu vereinfachen und Doppelspurigkeiten abzubauen. Die für Produktion und Verwaltung genutzten Immobilien sollen optimiert werden.
Effizientere Abläufe, die Reduktion von Gremien, die Bündelung von Produktionsplanung und -steuerung sowie angepasste Herstellungsweisen des Programms sollen zu weiteren Einsparungen führen.
Bis 2029 muss die SRG SSR 270 Millionen Franken einsparen, vor allem aufgrund der vom Bundesrat beschlossenen Rundfunkgebührensenkung.