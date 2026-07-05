Störung: Websites zahlreicher Gemeinden funktionieren nicht

Keystone-SDA

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Die Websites von zahlreichen Gemeinden und Kantonen der Schweiz sind am Sonntagnachmittag von einer Störung betroffen gewesen. So waren etwa die Websites der Städte Dietikon ZH, Kloten ZH, Langenthal und Thun BE sowie der Kantone Uri und Nidwalden nicht mehr abrufbar.

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(Keystone-SDA) Alle betroffenen Behörden nutzen die Softwarelösungen der Firma Innovative Web AG. Beim Versuch, auf die Webseiten zu kommen, erscheint ein Hinweis auf ein Problem, wonach die Seite nicht erreichbar sei oder nicht angezeigt werden könne, wie eine Kurzrecherche ergab. Die Berner Tamedia-Publikationen haben zuerst darüber berichtet.

Die Stadt Thun, in der am Sonntag Ersatz- und Ergänzungswahlen stattfanden, schrieb in einer Mitteilung, dass die Wahlresultate nicht aufgeschaltet werden könnten, und dass man auf die Social-Media-Kanäle der Stadt ausweiche.

Auch die Websites von Pratteln BL, Fisibach AG, Illnau-Effretikon und Opfikon ZH oder des Obwaldner Kantonshauptortes Sarnen sowie der Gemeinde Schwyz waren nicht erreichbar – auf allen erschien derselbe Hinweis auf das Problem.

Die Innovative Web AG hilft Gemeinden und Städten bei der Gestaltung ihrer Webauftritte und hostet diese. Laut eigenen Angaben nutzen über 650 Schweizer Gemeinden und Städte sowie diverse Kantone die Softwarelösungen der Firma.