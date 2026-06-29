Stützmauer der Berner Münsterplattform ist fast fertig saniert

Keystone-SDA

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Die Sanierung der Stützmauer der Münsterplattform steht nach rund vierjähriger Bauzeit vor dem Abschluss. Wegen abschliessender Arbeiten muss die Mattentreppe im Juli für mehrere Wochen gesperrt werden.

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(Keystone-SDA) Die Sanierungsarbeiten sollen Ende September 2026 abgeschlossen werden, wie der Gemeinderat am Montag mitteilte. Zuvor werden im Bereich der Mattentreppe noch beschädigte Steine ersetzt und Instandsetzungsarbeiten durchgeführt.

Aus Sicherheitsgründen ist die Treppe deshalb vom 6. bis zum 31. Juli nicht passierbar. Als Alternativen stehen die Fricktreppe, der Bubenbergrain oder der Mattelift zur Verfügung.

Die Sanierung der 30 Meter hohen Mauer war wegen Witterungsschäden notwendig geworden. Die Massnahmen umfassten Reinigungen, die Entfernung von Pflanzenbewuchs sowie die Ausbesserung von Rissen und Fugen. Vereinzelt mussten Steine ersetzt werden.

Die ersten Stützmauern der heutigen Münsterplattform entstanden gemäss Mitteilung im 14. Jahrhundert. Zwischen 1479 und 1531 wurde das Mauerwerk erweitert und erhielt sein heutiges Erscheinungsbild.