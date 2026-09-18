St. Gallen benennt Weg nach Ballettmeisterin Mara Jovanovits

Keystone-SDA

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Die Stadt St. Gallen hat die Tänzerin, Choreografin und Tanzpädagogin Mara Jovanovits (1906-1993) mit einem eigenen Strassennamen geehrt. Im Rahmen der laufenden Ortsplanungsrevision wird die Verbindung zwischen der Notkerstrasse und der Sonnenstrasse im Quartier Brüelbleiche neu als "Jovanovitsweg" bezeichnet.

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(Keystone-SDA) Der Standort nimmt direkten Bezug auf das Wirken der St. Gallerin, wie aus einer Mitteilung der Stadt vom Freitag hervorgeht. Der Weg liegt in der weiteren Umgebung des Stadttheaters. Zudem befindet sich an der Notkerstrasse 40 heute die Theatertanzschule des Stadttheaters.

Nach einem Studium an der Handels-Hochschule (heute HSG) und Ausbildungen im In- und Ausland trat sie 1934 dem Ensemble des Stadttheaters St. Gallen bei. Von 1938 bis 1957 leitete sie das Ballett und baute eine Formation auf, mit der sie auch Gastspiele in anderen Schweizer Städten gab.

Für ihre Verdienste erhielt Jovanovits 1958 den Anerkennungspreis der Stadt St. Gallen. Später war sie unter anderem als Tanzpädagogin und Tanztherapeutin tätig. 1993 verstarb sie in Birsfelden BL.