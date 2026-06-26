St. Gallen erlebt historische Hitzeserie

Keystone-SDA

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Mit dem dritten Hitzetag in Folge hat St. Gallen am Freitag den bisherigen Rekord seit 1961 egalisiert. Steigt das Thermometer am Samstag erneut über 30 Grad, wäre dies die längste Hitzeserie in der Ostschweizer Kantonshauptstadt seit 1961.

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(Keystone-SDA) Drei Tage hintereinander stieg das Thermometer in St. Gallen über 30 Grad. Damit wurde der Rekord von drei aufeinander folgenden Hitzetagen am Freitag egalisiert, wie Christoph Holstein vom Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (Meteoschweiz) gegenüber Keystone-SDA bestätigt.

Übertreffen des Rekords ist möglich

Gemäss Holstein war das in der Messreihe seit 1961 bisher nur in drei Jahren der Fall: im Ausnahmesommer 2003 vom 8. bis 10. August, 2015 vom 3. bis 5. Juli und 2019 vom 24. bis 26. Juli.

Und noch ist es nicht vorbei mit den heissen Tagen. «Am morgigen Samstag liegen die Prognosen in St. Gallen erneut bei knapp über 30 Grad, von daher ist das Übertreffen des Rekords durchaus möglich», schreibt Christoph Holstein.

Rekorde sind relativ

Und das, obwohl in St. Gallen aufgrund des Höhenunterschieds zu anderen Messstationen – knapp 300 bis 400 Meter von Station zu Station – in der Regel tiefere Höchsttemperaturen als im Mittelland gemessen werden, wie der Meteorologe weiter schreibt. In diesen Tagen mache der Höhenunterschied meistens drei bis vier Grad aus.

Ein Blick nach Basel, einem der wärmsten Orte in der Schweiz, zeigt aber: Rekorde sind relativ. «In Basel stammt der Rekord mit 16 Hitzetagen in Folge aus dem Sommer 1976. In der aktuellen Hitzewelle sind wir bei zehn Hitzetagen in Folge, inklusive dem Freitag», so Holstein dazu.