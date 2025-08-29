St. Gallen lanciert neue Startup-Beratung in Buchs und Rapperswil
Der Kanton St.Gallen baut sein Engagement in der Startup-Förderung aus. In Buchs und Rapperswil lanciert er weitere Beratungsstellen für Startups, wie es in einer Mitteilung vom Freitag hiess.
(Keystone-SDA) Die beiden neuen Anlaufstellen ergänzen das Beratungsangebot im «Switzerland Innovation Park Ost» im Westen der Stadt St.Gallen. Damit wird gemäss Mitteilung das regionale «Startup-Ökosystem» mit kurzen Wegen, individueller Beratung, Unterstützung und Veranstaltungen vor Ort weiter gestärkt.
Die kostenlosen Beratungen durch Expertinnen und Experten richten sich an Gründerinnen und Gründer aller Branchen und in jeder Phase der Unternehmensentwicklung. Dabei könne es um die Verfeinerung einer Geschäftsidee, die konkrete Gründung, Finanzierungsfragen oder den nächsten Wachstumsschritt gehen.