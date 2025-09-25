The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

St. Gallen plant für die HSG ein 28 Millionen teures Provisorium

Keystone-SDA

Der Kanton St. Gallen plant aufgrund der Platznot an der Universität St. Gallen auf dem Rosenberg für 28 Millionen Franken ein Provisorium zu bauen. Es soll zwei temporäre Bauten ersetzen, deren Baubewilligungen auslaufen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Aufgrund der wachsenden Zahl an Studierenden verfügt die Universität St. Gallen über zu wenig Räume, schrieb der Kanton St. Gallen am Donnerstag in einer Mitteilung. Die Raumsituation werde sich in den nächsten Jahren weiter verschärfen und sich erst entspannen, wenn der Campus Platztor voraussichtlich 2032 fertiggestellt sein wird.

Im Budget 2026 beantragt die Regierung dem Kantonsrat deshalb einen entsprechenden Sonderkredit für den Bau des Provisoriums. «Allfällige Bundesbeiträge werden vom Kredit abgezogen, sobald sie gesprochen sind», hiess es in der Mitteilung weiter.

Der rückbaubare und wiederverwertbare Holzelementbau mit 3200 Quadratmetern soll bis 2029 nordöstlich der Universitätsbibliothek entstehen. Die Nutzungsdauer ist auf mindestens 15 Jahre angesetzt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft