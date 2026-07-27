The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Demografie
Kultur
Zukunft der Arbeit
Geschichte
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Debatten
Siehe alle Debatten
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

St. Galler erhalten Anzeige wegen Verstössen gegen das Feuerverbot

Keystone-SDA

Die Stadtpolizei St. Gallen hat am vergangenen Wochenende sechs Personen wegen Verstössen gegen das Feuerverbot bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Weitere Personen wurden verwarnt, weil sie Vorkehrungen für ein Feuer getroffen hatten, wie die Stadtpolizei am Montag in einer Mitteilung schrieb.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Zwei Personen seien im Wald beziehungsweise am Waldrand bei einem Feuer angetroffen worden, erklärte eine Sprecherin der Stadtpolizei gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Bei den vier weiteren Fällen seien Feuer auf Privatgrundstücken entfacht worden. Dabei sei etwa Grüngut oder Holz in einer Feuerschale verbrannt worden.

Die Polizei sei einerseits aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung und andererseits bei Patrouillen auf die Feuer aufmerksam geworden.

Aufgrund der anhaltenden Trockenheit gilt im Kanton St. Gallen seit Mitte Juli ein absolutes Feuer- und Feuerwerksverbot. Die Behörden schätzen die Gefahr von Flur- und Waldbränden im gesamten Kantonsgebiet als sehr hoch ein.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft