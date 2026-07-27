St. Galler erhalten Anzeige wegen Verstössen gegen das Feuerverbot

Keystone-SDA

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Die Stadtpolizei St. Gallen hat am vergangenen Wochenende sechs Personen wegen Verstössen gegen das Feuerverbot bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Weitere Personen wurden verwarnt, weil sie Vorkehrungen für ein Feuer getroffen hatten, wie die Stadtpolizei am Montag in einer Mitteilung schrieb.

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(Keystone-SDA) Zwei Personen seien im Wald beziehungsweise am Waldrand bei einem Feuer angetroffen worden, erklärte eine Sprecherin der Stadtpolizei gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Bei den vier weiteren Fällen seien Feuer auf Privatgrundstücken entfacht worden. Dabei sei etwa Grüngut oder Holz in einer Feuerschale verbrannt worden.

Die Polizei sei einerseits aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung und andererseits bei Patrouillen auf die Feuer aufmerksam geworden.

Aufgrund der anhaltenden Trockenheit gilt im Kanton St. Gallen seit Mitte Juli ein absolutes Feuer- und Feuerwerksverbot. Die Behörden schätzen die Gefahr von Flur- und Waldbränden im gesamten Kantonsgebiet als sehr hoch ein.