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St. Galler FDP-Kantonsrat Peter Nüesch verstorben

Keystone-SDA

Der FDP-Kantonsrat und frühere Präsident des St. Galler Bauernverbandes Peter Nüesch ist mit 47 Jahren gestorben. Dies teilte die FDP mit.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Peter Nüesch habe nicht nur Kompetenz und Engagement in Partei, Fraktion und Parlament eingebracht, sondern auch seine umgängliche Art, seinen Humor und seine Geselligkeit, heisst es in der Mitteilung der FDP vom späten Mittwochabend. Die FDP verliere einen bodenständigen, herzlichen Menschen und gewissenhaften Schaffer.

Peter Nüesch war unter anderem Präsident der FDP Rheintal. Von 2013 bis Anfang 2026 amtete er als Präsident des St. Galler Bauernverbands. 2022 wurde er in den Kantonsrat gewählt.

Als Meisterlandwirt habe er sich insbesondere für gute unternehmerische Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft, aber auch für stabile Kantonsfinanzen, gute Verkehrslösungen und weitere Anliegen engagiert, schrieb die FDP.

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