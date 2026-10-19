St. Galler Fitnesscenter haben mehr Mitglieder als die Sportvereine

Keystone-SDA

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Im Kanton St. Gallen haben Fitnesscenter erstmals mehr Mitglieder als die Sportvereine. Das geht aus einer aktuellen Studie hervor. 23 Prozent der Bevölkerung besitzen ein Fitnessabo.

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(Keystone-SDA) Die Bevölkerung ist sportlich aktiver geworden, schrieb der Kanton St. Gallen am Montag in einer Mitteilung. Er stützt sich dabei auf die Studie «Sport im Kanton St. Gallen 2026», die Teil einer nationalen Erhebung sei. Für die regionale Auswertung wurden 1771 Einwohnerinnen und Einwohner ab 15 Jahren befragt.

Mehr als die Hälfte der im Kanton wohnhaften Personen treibt demnach mehrmals pro Woche während mindestens drei Stunden Sport. Das sei im Vergleich zur letzten Befragung im Jahr 2020 eine leichte Zunahme. Als Ansporn für die sportliche Aktivität stehen für die meisten Befragten die Gesundheit und die Freude an der Bewegung im Vordergrund. Leistung und Wettkampf sind nur für eine Minderheit ein Antrieb.

Verändert hat sich vor allem die Organisationsform: Zwar liegt der Anteil an Aktivmitgliedern in Sportvereinen seit 2020 stabil bei rund 20 Prozent, gleichzeitig sind mittlerweile aber 23 Prozent der Befragten Mitglied in einem Fitnesscenter. Damit haben Fitnessstudios im Kanton erstmals die Sportvereine überholt. Die grosse Mehrheit treibt ihren Sport jedoch komplett ausserhalb organisierter Strukturen.

Die St. Galler Regierung will diesem Trend mit dem neuen Bewegungs- und Sportförderungsgesetz Rechnung tragen. Die kantonale Sportförderung soll künftig stärker auf die Förderung unterschiedlicher Formen von Sport und Bewegung ausgerichtet werden.