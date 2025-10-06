The Swiss voice in the world since 1935
St. Galler Grüne fordern Aufnahme von Kindern aus dem Gazastreifen

Keystone-SDA

Die Grünen des Kantons St. Gallen haben die Regierung aufgefordert, verletzte Kinder aus dem Gazastreifen zur medizinischen Betreuung aufzunehmen. Mit dem Ostschweizer Kinderspital verfüge St.Gallen über eines der führenden Zentren für Kindermedizin in der Schweiz.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Mit der Aufnahme verletzter Kinder aus dem Gazastreifen soll der Kanton St. Gallen einem Aufruf des Bundes nachgekommen, schrieb die Kantonalpartei der Grünen am Montag in einer Mitteilung. Es gelte, Solidarität zu zeigen.

Während mehrere Kantone wie Basel-Stadt, Genf, Tessin und Wallis ihre Bereitschaft dazu erklärt hätten, sei bislang unklar, ob sich auch der Kanton St.Gallen einverstanden erklärt, Kinder aufzunehmen.

Die anfallenden Betreuungskosten soll der Kanton als Zeichen gelebter Humanität und Solidarität übernehmen, hiess es in der Mitteilung der Grünen weiter.

Ende September sprach Bundesrat Ignazio Cassis (FDP) im Rahmen der Uno-Generalversammlung in New York von einem Bundesratsbeschluss, kranke Kinder aus Gaza aufnehmen zu wollen.

