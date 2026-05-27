St. Galler Kantonspolizei soll mehr Personal erhalten

Keystone-SDA

Regierungsrat Christof Hartmann (SVP) hat am Mittwoch den seit langem erwarteten Bericht über die Polizeiliche Sicherheit vorgelegt. Zum Fazit gehört, dass ein schrittweiser Ausbau der Kantonspolizei notwendig ist.

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(Keystone-SDA) Die Anforderungen an die Kantonspolizei verändern sich. Ein Grund dafür ist die Bevölkerungsentwicklung. Bis im Jahr 2031 werde ein Wachstum von 5,8 Prozent erwartet, heisst es in der Mitteilung der Staatskanzlei. Die polizeiliche Versorgung müsse auch dann gewährleistet sein.

Weitere Gründe seien die zunehmende Polarisierung der Gesellschaft, aber auch die gestiegene Mobilität und die Globalisierung. Zu den Problemen gehören die grenzüberschreitende Kriminalität, aber auch die Cyberkriminalität.

Aus Sicht der Regierung braucht es einen Personalausbau, der in Etappen erfolgen soll. Dies bedeutet zusätzlich rund 100 Stellen bis 2031. Damit könne der Grundbedarf an Polizeipersonal gedeckt werden.

Weiter gibt es laut Bericht einen Bedarf von weiteren rund 140 Stellen für den Ausbau der Prävention oder für die schwerpunktmässige Kriminalitätsbekämpfung. Weitere Themen sind die verbesserte Sichtbarkeit der Polizei, die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben sowie eine Stärkung der digitalen Kompetenzen.