The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

St. Galler Kantonsrat beschliesst Massnahmen gegen Lehrkräftemangel

Keystone-SDA

Der St. Galler Kantonsrat hat am Dienstag eine Reihe von zusätzlichen Massnahmen gegen den Lehrkräftemangel beschlossen. Unter anderem wird mit der Totalrevision des Volksschulgesetzes die Kündigungsfrist von drei auf vier Monate erhöht.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Die St. Galler Regierung hatte einen Bericht zum Thema Lehrkräftemangel vorgelegt. Die politischen Diskussionen dazu laufen allerdings schon länger. Es wurden auch schon Massnahmen beschlossen. Dazu gehört die Einführung der zweiten Entlastungslektion für Klassenlehrpersonen auf diesen Sommer.

Die vorberatende Kommission verlangte zusätzliche Anstrengungen und stellte eine ganze Reihe von Anträgen. So müsse die Pädagogische Hochschule (PHSG) neue Ausbildungsangebote und Aufnahmeverfahren anbieten.

In den Studiengängen solle der Praxisbezug ausgebaut werden. Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger müssten verstärkt unterstützt werden, damit sie nicht wieder ausstiegen.

Weiter verlangte die Kommission eine Vereinfachung bei «Sur-Dossier-Zulassungen» sowie eine schnellere Zulassung von Lehrpersonen mit ausländischen Diplomen. Weiter soll die Kündigungsfrist für Lehrkräfte von drei auf vier Monate erhöht werden, damit sie der Lösung der umliegenden Kantone entspricht.

Alle diese Anträge wurden mit jeweils klaren Mehrheiten beschlossen. Zusätzlich stimmte der Rat einem Antrag der SVP zu. Damit müssen zusätzliche Erleichterungen für Lehrpersonen aus der Sekundarstufe 1 und 2 geprüft werden, die in die Primarschule wechseln wollen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
2 Likes
5 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
22 Likes
25 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
36 Likes
27 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft