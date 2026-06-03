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St. Galler Kioskmitarbeiter verkauft Wodka an 16-Jährige

Keystone-SDA

Die Staatsanwaltschaft hat einen Kioskmitarbeiter in St. Gallen gebüsst, weil er Alkohol an ein 16-jähriges Mädchen verkaufte. Er unterliess es, ihr Alter anhand eines amtlichen Ausweises zu kontrollieren.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der 45-Jährige habe dem Mädchen eine 7-dl-Flasche «Trojka Vodka» mit 20 Volumenprozent Alkohol verkauft, schrieb die St. Galler Staatsanwaltschaft in einem Strafbefehl. Sie bestrafte den Mann mit einer Busse von 400 Franken und auferlegte ihm Gebühren für die Staatsanwaltschaft und die Polizei von 350 Franken.

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