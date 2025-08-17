St. Galler Kioskverkäufer schnappen Handydieb
Zwei Kioskverkäufer in St. Gallen haben in der Nacht auf Sonntag einen Handydieb gestellt. Der Algerier hatte zuvor einem von ihnen das Mobiltelefon gestohlen. Die Polizei fand beim 39-Jährigen danach weitere mutmasslich gestohlene Mobiltelefone sowie diverse Kreditkarten.
(Keystone-SDA) Der Täter kaufte um 2:30 Uhr nachts in einem Kiosk an der Metzgergasse ein, wie die Kantonspolizei am Sonntag mitteilte. Kurz nach seinem Verlassen bemerkte ein Kioskverkäufer, dass sein Handy fehlte. Gemeinsam mit einem Mitarbeitenden nahm er die Verfolgung des Mannes auf und konnte ihn wenig später stellen und festhalten.
Danach durchsuchte eine Polizeipatrouille den Mann und entdeckte das Deliktgut. Der Dieb wurde daraufhin festgenommen.