The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

St. Galler Kioskverkäufer schnappen Handydieb

Keystone-SDA

Zwei Kioskverkäufer in St. Gallen haben in der Nacht auf Sonntag einen Handydieb gestellt. Der Algerier hatte zuvor einem von ihnen das Mobiltelefon gestohlen. Die Polizei fand beim 39-Jährigen danach weitere mutmasslich gestohlene Mobiltelefone sowie diverse Kreditkarten.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Täter kaufte um 2:30 Uhr nachts in einem Kiosk an der Metzgergasse ein, wie die Kantonspolizei am Sonntag mitteilte. Kurz nach seinem Verlassen bemerkte ein Kioskverkäufer, dass sein Handy fehlte. Gemeinsam mit einem Mitarbeitenden nahm er die Verfolgung des Mannes auf und konnte ihn wenig später stellen und festhalten.

Danach durchsuchte eine Polizeipatrouille den Mann und entdeckte das Deliktgut. Der Dieb wurde daraufhin festgenommen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
28 Likes
54 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
8 Likes
9 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft