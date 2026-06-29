St. Galler Kulturfestival startet mit Jubiläumsprogramm

Keystone-SDA

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Am Dienstag beginnt in der Stadt St. Gallen das dreiwöchige Kulturfestival. Im Innenhof des Kulturmuseums am Rand des Stadtparks sind Konzerte, DJ-Sets sowie ein Jubiläumsweekend angekündigt.

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(Keystone-SDA) Kurz nach dem letzten Konzert des Openairs am Sonntagabend im Sittertobel beginnt jeweils in St. Gallen das viel kleinere Kulturfestival. Die Bühne steht im stimmungsvollen Innenhof des Kulturmuseums (früher: Historisches und Völkerkundemuseum).

Start ist am 30. Juni. Das vielfältige Programm (kulturfestival.ch) bietet rund drei Wochen lang Musik aus Genres wie Indie-Pop, Worldmusic oder Electronica. Angekündigt sind rund 40 Konzerte, DJ-Sets oder Performances.

Seit 2005 gibt es das Festival, das nur einmal – 2021 – wegen der Corona-Pandemie ganz abgesagt werden musste. Für das 20-jährige Jubiläum ist ein ganzes Wochenende (11./12. Juli) reserviert, an dem nur Bands oder Künstlerinnen und Künstler aus der Stadt St. Gallen auftreten. Dabei sind unter anderem Dachs, Stahlberger, Tüchel oder Yes I’m Very Tired Now.

Musik aus Südafrika oder der Elfenbeinküste

Angekündigt sind auch die Auftritte weitere Acts aus der Schweiz. Auf ihrer Comeback-Tour macht die Berner Trip-Hop-Band Lunik Halt in St. Gallen. Aus Biel reisen To Athena mit ihrem Kammerpop an.

Im Programm findet sich ein Schwerpunkt mit Musik vom afrikanischen Kontinent. Aus Johannesburg kommt Bongeziwe Mabandla nach St. Gallen, angekündigt als eine der «eindrucksvollsten Stimmen Südafrikas». Aus Mali stammt die Sängerin Fatoumata Diawara. Sie ist unter anderem bekannt für ihre Zusammenarbeit mit Gorillaz beim Song «Desolé». Zum Genre Roots-Reggae gehört die Musik von Tiken Jah Fakoly aus der Elfenbeinküste.