St. Galler Polizei setzt bei Geschwindigkeitskontrollen auf Drohnen

Die St. Galler Polizei setzt Drohnen für Geschwindigkeitskontrollen ein Keystone-SDA

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An der Passstrasse zur Hulftegg zwischen dem Toggenburg und dem zürcherischen Tösstal hat die St. Galler Kantonspolizei am Freitag neue Drohnen für Geschwindigkeitsmessungen präsentiert. Mit ihnen sollen unter anderem Raser aufgespürt werden.

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(Keystone-SDA) Seit diesem Jahr setzt die Kantonspolizei St. Gallen gezielt Drohnen im Strassenverkehr ein. Die Drohneneinsätze sollen die Verkehrssicherheit erhöhen und Verkehrsregelverletzungen bekämpfen, wie sie am Freitag in einer Mitteilung schreibt. Die Einsätze konzentrierten sich auf Strassenabschnitte mit Hinweisen auf Raserdelikte.

Anhand von Videoaufnahmen aus der Luft werde die Geschwindigkeit mittels einer Weg-Zeit-Berechnung ermittelt, heisst es weiter. In diesem Jahr führte die Kantonspolizei sechs Drohnenkontrollen durch: fünf auf der Stossstrasse und eine bei Mühlrüti an der Hulftegg. Dabei seien am Stoos zwei Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt worden, während bei Mühlrüti kein Vergehen registriert worden sei.