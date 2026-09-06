St. Galler Polizei setzt Taser gegen randalierenden Mann ein

Keystone-SDA

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Die Stadtpolizei St. Gallen hat am frühen Sonntagmorgen in einer Bar in St. Gallen einen aggressiven Mann in Gewahrsam genommen. Die Einsatzkräfte setzten aufgrund seines Verhaltens einen Taser ein.

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(Keystone-SDA) Die Stadtpolizei St. Gallen erhielt nach eigenen Angaben am Sonntag um 2.45 Uhr die Meldung, dass in einer Bar in der Innenstadt ein Mann randaliere. Der Mann habe sich gegenüber dem Personal aggressiv verhalten und mit Gläsern um sich geworfen. Anwesende Personen hielten ihn daraufhin am Boden fest.

Als die Polizei eintraf, riss sich der 30-Jährige los und begann, um sich zu schlagen, wie die Polizei weiter mitteilte. Aufgrund dieser starken Gegenwehr hätten die Einsatzkräfte einen Taser eingesetzt. Anschliessend konnten ihm Handfesseln angelegt werden. Auch auf dem Polizeiposten habe sich der Mann nicht beruhigt und weiterhin aggressiv verhalten. Der Nordmazedonier wurde deshalb in Gewahrsam genommen.