St. Galler Staatsanwaltschaft deckt Versicherungsbetrug auf

Im Kanton St. Gallen wird 15 Personen gewerbsmässiger Betrug und Geldwäscherei vorgeworfen. Sie sollen Arbeitsunfälle vorgetäuscht und von Unfallversicherungen Taggelder in der Höhe von 575'000 Franken erschlichen haben.

(Keystone-SDA) Gegen einen 51-jährigen Haupttäter sowie gegen 14 Beteiligte sei beim Kreisgericht Rheintal Anklage erhoben worden, teilte die St. Galler Staatsanwaltschaft am Montag mit. Sie sollen gemeinsam Versicherungen betrogen haben.

Ein im Rheintal wohnender 51-jähriger Portugiese sei der Drahtzieher gewesen. Er habe Personen aus seinem Freundes- und Bekanntenkreis rekrutiert und ihnen Stellen bei Personalvermittlungsbüros beschafft.

Kurz nach Stellenantritt hätten die Kollegen des Portugiesen Arbeitsunfälle vorgetäuscht und danach Taggelder bei der jeweiligen Unfallversicherung beantragt, hiess es in der Mitteilung. Drei Versicherungen zahlten innerhalb von drei Jahren über 575’000 Franken aus. Der Grossteil sei in der Tasche des Portugiesen gelandet, wirft ihm die Staatsanwaltschaft vor.