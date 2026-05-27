St. Galler Stadtparlament sagt Ja zu mehr Elektrobussen

Keystone-SDA

Für die Umstellung der Linie 12 Abtwil SG Sonnenberg - St. Gallen Bahnhof auf elektrischen Betrieb sowie für die Anschaffung neuer Elektrobusse hat das St. Galler Stadtparlament am Dienstag einen Kredit von 61 Millionen Franken gutgeheissen. Definitiv entscheiden über den Kredit wird das Stimmvolk.

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(Keystone-SDA) Das Stadtparlament genehmigte den Kredit für die dritte Etappe der Flottenerneuerung der Verkehrsbetriebe St. Gallen (VBSG) mit 52 Ja- und acht Nein-Stimmen, wie die Stadt St. Gallen am Dienstag in einer Mitteilung schrieb. Mit dem Geld sollen drei Standard-Batteriebusse, zehn Gelenk-Batteriebusse, sechs Gelenk-Batterietrolleybusse sowie 20 Doppelgelenk-Batterietrolleybusse angeschafft werden.

Ebenfalls wird gemäss Communiqué die Ladeinfrastruktur im Depot der VBSG ausgebaut. Das Energiekonzept 2050 der Stadt St. Gallen sieht vor, dass ab dem Jahr 2032 alle Linien der Verkehrsbetriebe vollständig mit elektrisch angetriebenen Bussen betrieben werden.

Auch in anderen Regionen des Kantons St. Gallen werden künftig vermehrt Elektrobusse verkehren. Wie die Postauto AG am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb, nimmt das Unternehmen bis Ende Juni in der Region Wil-Uzwil-Flawil schrittweise 16 neue Elektrobusse in Betrieb. 15 der Fahrzeuge weisen eine Länge von 12 Metern aus. Der zusätzliche Gelenkbus ist 18 Meter lang. Die neuen Busse ersetzen dieselbe Anzahl Diesel-Postautos der gleichen Grösse, die bis anhin unterwegs waren.

Die neuen Elektrobusse sollen ab dem 6. Juli fahrplanmässig eingesetzt werden. Sieben Diesel-Postauto bleiben gemäss Communiqué weiterhin in der Region rund um Wil stationiert. Sie dienen als Reserverfahrzeuge oder werden für Bahnersatzfahrten eingesetzt.