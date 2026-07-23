St. Galler Stadtpolizei setzt Taser gegen aggressiven Mann ein

Keystone-SDA

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Die Stadtpolizei St. Gallen hat in einem Zug am Bahnhof St. Gallen am Mittwoch einen Taser gegen einen Mann eingesetzt. Er habe sich aggressiv verhalten und zwei Polizisten verletzt, so die Stadtpolizei in einem Communiqué. Der 28-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt.

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(Keystone-SDA) Um 13.15 Uhr wurde die Stadtpolizei St. Gallen wegen eines aggressiven Mannes an den Hauptbahnhof gerufen, wie diese am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb. Der Mann hielt sich in einem Zug auf und soll zuvor einer Frau die Kleider zerrissen haben.

«Als die Einsatzkräfte im Zug auf den Mann trafen, reagierte er kaum auf ihre Fragen und ignorierte ihre Anweisungen», schrieb die Polizei weiter. Während der anschliessenden Kontrolle sei er aggressiv geworden und habe versucht, einem Polizisten den Taser aus dem Holster zu entreissen. Das habe verhindert werden können.

«Um den Mann unter Kontrolle zu bringen, musste die Polizei den Taser, ein Destabilisierungsgerät, einsetzen», heisst es im Communiqué weiter. Der 28-Jährige befand sich zu diesem Zeitpunkt in einem Abteil der 1. Klasse, wie ein Sprecher der Stadtpolizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. In diesem hielten sich keine anderen Passagiere auf.

Ein Taser lasse sich sehr präzise einsetzen und sei daher auch für die Verwendung in geschlossenen Räumen – wie in einem Zug – geeignet, so der Stadtpolizeisprecher weiter. Die Polizistinnen und Polizisten würden immer darauf achten, bei der Verwendung eines Tasers keine Drittpersonen zu gefährden.

Drei verletzte Personen

In Begleitung der Polizisten wurde der Mann anschliessend zur Kontrolle in ein Spital gebracht. Im Spital habe er kaum Angaben gemacht und mehrfach falsche Personalien genannt. Zudem versuchte er gemäss Mitteilung mehrfach zu fliehen. Nach einiger Zeit stellte sich heraus, dass es sich um einen 28-jährigen Slowaken handelt. Ein Arzt wies ihn in eine Klinik ein.

Beim Einsatz erlitt ein Polizist Schürfwunden. Ein weiterer klagte über Hüftschmerzen, heisst es in der Mitteilung weiter. Zudem wurde der 28-Jährige durch den Einsatz des Tasers leicht verletzt.

Die Stadtpolizei zeigt den in der Schweiz wohnhaften Slowaken wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte bei der Staatsanwaltschaft an.