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St. Galler Stadtpolizei stoppt einen Raser in einer Tempo-30-Zone

Keystone-SDA

Die St. Galler Stadtpolizei hat am Freitag in einer Tempo-30-Zone einen Raser gestoppt. Der 23-Jährige war mit seinem Auto mit 73 km/h unterwegs. Die Polizei verhaftete den Mann vorübergehend und zeigte ihn an.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Serbe wurde kurz vor 23.30 Uhr anlässlich einer Verkehrskontrolle angehalten, wie die Stadtpolizei St. Gallen am Montag in einer Mitteilung schrieb. Nach einer Einvernahme durfte der vorübergehend festgenommene Mann wieder gehen.

Der ausländische Fahrerausweis wurde ihm aberkannt.

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