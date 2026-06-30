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St. Galler SVP kritisiert Prioritäten der Fachhochschule Ost

Keystone-SDA

Das an der Fachhochschule Ost angesiedelte Zentrum für Gemeinden sei "faktisch verschwunden". Dies kritisiert die SVP-Fraktion in einem neuen Vorstoss. Es habe sich um ein anerkanntes Kompetenzzentrum für kommunale Fragestellungen gehandelt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Fraktion verwies auf Medienberichte, nach denen beim Ostschweizer Zentrum für Gemeinden (OZG) die bisherige Leitung sowie weitere Mitarbeitende «mit ausgewiesener Expertise im Bereich Gemeindeforschung» die Hochschule verlassen hätten. Gleichzeitig sei das Zentrum in ein «Institut für Diversität und Neue Arbeitswelten» integriert worden.

Das OZG habe während vieler Jahre als «anerkanntes Kompetenzzentrum für kommunale Fragestellungen» gegolten. Es habe die Kommunen bei Themen wie der Digitalisierung, der Bevölkerungsentwicklung oder der Verwaltungsorganisation unterstützt.

Besonders erstaune die SVP-Fraktion die organisatorische Eingliederung in ein «Institut für Diversität und Neue Arbeitswelten». Zwischen den klassischen Aufgaben der Gemeindeforschung und den Schwerpunkten eines solchen Instituts sei «kein unmittelbarer sachlicher Zusammenhang erkennbar».

Die Regierung soll nun erklären, ob die Medienberichte zum OZG zutreffend seien und ob sie über die Veränderungen informiert gewesen sei.

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