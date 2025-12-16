St. Galler und Ausserrhoder Gewerkschaften schliessen sich zusammen

Keystone-SDA

Der Gewerkschaftsbund des Kantons St. Gallen und derjenige von Appenzell Ausserrhoden werden sich auf den 1. Januar 2026 hin zusammenschliessen. Präsident des neuen Gewerkschaftsbundes St. Gallen-Appenzell (GBSGAP) ist Florian Kobler.

(Keystone-SDA) Die Delegierten des Kantonalen Gewerkschaftsbundes St. Gallen (SGB) und des Gewerkschaftsbundes Appenzell Ausserrhoden (GBAR) stimmten dem Zusammenschluss kürzlich zu, hiess es in einer Mitteilung des Gewerkschaftsbundes St. Gallen-Appenzell vom Dienstag. Dessen Sekretariat wird in St. Gallen sein. Florian Kobler, der aktuell dem SGB vorsteht, präsidiert den GBSGAP ab Anfang 2026.

«Uns geht es darum, Doppelspurigkeit zu vermeiden und Synergien zu nutzen», sagte Florian Kobler auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA zum Zusammenschluss. Bereits in der Vergangenheit habe das Sekretariat des SGB in St. Gallen mit seiner Teilzeitstelle gewisse Aufgaben für den Ausserrhoder Gewerkschaftsbund übernommen. Auch nationale Abstimmungskampagnen seien bereits seit einiger Zeit gemeinsam geführt worden.