The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

St. Galler Vereine kritisieren Kontrollen des Steueramtes

Keystone-SDA

In einem parteiübergreifend eingereichten Vorstoss aus dem St. Galler Kantonsrat ist die Steuerverwaltung kritisiert worden. Immer mehr Vereine müssten Steuererklärungen ausfüllen. Die Regierung verteidigt die aktuelle Praxis und sieht kaum Möglichkeiten für Änderungen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
3 Minuten

(Keystone-SDA) Immer mehr St. Galler Vereine meldeten, dass sie Post vom Steueramt erhielten, hiess es im gemeinsamen Vorstoss von Andreas Broger (Mitte), Jens Jäger (FDP) und Christian Vogel (SVP).

Die Vereine würden aufgefordert, die Buchhaltung und Belege der letzten Jahre einzureichen. Dies sei für die Kassiere, die ihre Tätigkeit meist ehrenamtlich ausführten, eine Belastung.

Danach folgten «lange Prüfungs- und Veranlagungszeiträume». Bei der erstmaligen Steuerpflicht gebe es eine rückwirkende Veranlagung, deren Konsequenz Zahlungen für die letzten Vereinsjahre seien. Es resultierten zumeist geringe Steuerrechnungen.

Die drei Parlamentarier forderten die Regierung auf, sie solle aufzeigen, wie sie die Vereine» von den bürokratischen Formalitäten rund um die Steuerpflicht» entlasten könnte.

Kein Spielraum für den Kanton

Inzwischen liegt die ausführliche Antwort vor. Die Regierung verweist darin auf das Bundesrecht, das die Steuerpflicht für juristische Personen regle. «Ein Freiraum für Kantone besteht hier nicht.»

Die meisten Vereine seien steuerpflichtig. Die Regierung zählt Musik- oder Sportvereine, andere gesellige Vereine, aber auch Berufsorganisationen und Fachverbände auf.

Sie erklärt, wie die Steuern jeweils berechnet werden. Gewinne unter 5000 Franken würden nicht besteuert. Und: Mitgliederbeiträge zählten nicht zum Gewinn. Auf das Eigenkapital von Vereinen unter 50’000 falle keine Kapitalsteuer an.

Das Steueramt verfolge einen «pragmatischen Ansatz». Im Fokus stünden Vereine, bei denen es Hinweise gebe, dass sie die steuerbaren Freigrenzen überschritten oder hohe Umsätze erzielten. Falls sie nicht schon gemeldet seien, würden sie vom Steueramt angeschrieben.

Alle paar Jahre ein Brief vom Steueramt

Wenn sich nach zwei bis drei Steuerperioden zeige, dass der Verein wegen der Freibeträge keine Steuern zu zahlen habe, werde ihm mitgeteilt, dass keine Steuererklärung mehr eingereicht werden müsse, solange die Freigrenzen nicht überschritten werden. Danach erhalte der Verein noch alle fünf bis zehn Jahre «zu Kontrollzwecken» Post vom Steueramt.

2015 wurden an 722 Vereine im Kanton St. Gallen eine Steuererklärung versandt. Bis 2024 stieg diese Zahl auf 934. Die Steuereinnahmen daraus betrugen in den letzten zehn Jahren durchschnittlich 540’000 Franken pro Jahr. Rund 84 Prozent der Vereine zahlten weniger als 300 Franken jährlich, so die Regierung.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
65 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
24 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft