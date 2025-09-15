The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

St. Johannsen reduziert Landwirtschaftsfläche um zwei Drittel

Keystone-SDA

Das Massnahmenzentrum St. Johannsen BE gibt Landwirtschaftsland ab. Die Flächen, die nicht mehr für die Arbeit mit Eingewiesenen benötigt werden, gehen ans kantonale Amt für Grundstücke und Gebäude (AGG) über.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Das teilte die bernische Sicherheitsdirektion am Montag mit. Die freigewordenen Landwirtschaftsflächen sollen verpachtet werden. Das AGG werde zu gegebener Zeit über das Vergabeverfahren und die Pachtkriterien informieren, hiess es.

Von aktuell 118 Hektaren landwirtschaftlicher Fläche werden von St. Johannsen künftig noch 36 Hektaren bewirtschaftet. Das ist knapp ein Drittel. Mehr als zwei Drittel, also 82 Hektaren, werden zurückgegeben. Auch eine 70 Hektaren grosse Alpwirtschaft auf dem Chasseral gehört künftig nicht mehr zu St. Johannsen.

Die Änderung erfolgt, nachdem der Regierungsrat die Ausrichtung der Landwirtschaftsbetriebe im Justizvollzug überprüfen liess. Neu soll nur noch so viel Landwirtschaft betrieben werden, wie für den Justizvollzug benötigt wird.

Die Arbeit mit Tieren und die Verarbeitung von Lebensmitteln solle als sinnstiftende Tätigkeit für die Eingewiesenen aufrechterhalten bleiben, betonte Regierungsrat Philippe Müller gemäss Communiqué. Doch im übrigen sei die Nahrungsmittelproduktion Aufgabe der Bäuerinnen und Bauer, hatte die Regierung schon früher betont.

Im offenen Massnahmenzentrum St. Johannsen gibt es Platz für 80 psychisch belastete oder suchtkranke Straftäter. Der Massnahmenvollzug soll den Eingewiesenen helfen, zu einem eigenverantwortlichen Leben zu finden.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
17 Likes
21 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
35 Likes
26 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
67 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft