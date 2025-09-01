The Swiss voice in the world since 1935
St. Moritz will künftig einen Gemeinde-CEO

Keystone-SDA

Die Gemeinde St. Moritz GR will künftig einen CEO statt einen Präsidenten. Auch der Gemeinderat soll von 17 auf elf Mitglieder verkleinert werden. 20'000 Franken wollen die Behörden damit sparen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Ziel sei es, der wachsenden Komplexität in Behörden und den steigenden Erwartungen der Bevölkerung an eine moderne Verwaltung Rechnung zu tragen, schrieb die Gemeinde St. Moritz am Montagabend.

Mit dem CEO-Modell soll die politisch-strategische und die operative Führung der Gemeindeverwaltung getrennt werden. Wie in einem Unternehmen, soll so ein Geschäftsführer die Verwaltung leiten. Der Posten des Gemeindeschreibers würde so wegfallen. Dieser Geschäftsführer – oder eben CEO – soll dann von einer Geschäftsleitung, bestehend aus den Abteilungsleitenden der Verwaltung unterstützt werden.

In einem zweiten Schritt soll dann das Gemeindeparlament – der Rat – verkleinert werden. Es sei herausfordernd, genügend Kandidierende hierfür zu finden, begründete die Gemeinde das Vorhaben.

Über beide Vorlagen stimmt die St. Moritzer Bevölkerung am 28. September ab. Die Vorhaben sind unabhängig voneinander. Am 9. September will die Gemeinde vorab über die Änderungen an einem Informationsanlass Auskunft geben.

