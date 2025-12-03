Staatsanwältin fordert an Zürcher Gericht Gefängnis für Angriff

Keystone-SDA

Die Staatsanwältin hat am Bezirksgericht Dietikon ZH wegen versuchter Tötung eine Freiheitsstrafe von neun Jahren gefordert. Der 28-jährige Beschuldigte habe im Drogenrausch den Tod des Opfers in Kauf genommen.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Der 12-Jährige sei ein «Zufallsopfer einer sinnlosen Gewalttat», sagte die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer am Mittwoch. Die massive Gewalteinwirkung hätte demnach ohne weiteres zum Tod führen können. Bei dem Angriff im Rauschzustand habe der Beschuldigte über keine Steuerungsfähigkeit verfügt. Zusätzlich zur Freiheitsstrafe soll der 28-Jährige eine Suchtbehandlung machen.

Der Beschuldigte hätte wegen früheren Erlebnissen mit einem negativen Rausch rechnen müssen, sagte die Staatsanwältin. Dass er mit LSD jeweils harmloses «Microdosing» durchführen wollte, hielt sie für abwegig. Er habe selber gesagt, dass er einen Trip erleben wollte.

Alternativ hält die Staatsanwältin eine Verurteilung wegen fahrlässiger schwerer Körperverletzung oder Verübung einer Tat in selbstverschuldeter Unzurechnungsfähigkeit für möglich. Für diese Fälle verlangte sie Freiheitsstrafen von 24 und 27 Monaten sowie stationäre Therapien.

Frühere Vorfälle verharmlost

Am Tattag rauchte der Beschuldigte einen Joint und nahm nach eigenen Angaben zum ersten Mal flüssiges LSD. In seiner Befragung sagte er, dass er seinen LSD-Konsum im Griff hatte. Das flüssige LSD habe er wohl falsch eingeschätzt. Er habe zwar in der Wohnung bleiben wollen, ein Kollege habe ihn aber «an die frische Luft» geholt.

Der Beschuldigte griff gemäss Anklage den 12-Jährigen in Urdorf ZH unvermittelt auf der Strasse an. Er schlug dessen Kopf mehrfach gegen eine Wand.

Einen früheren Vorfall mit einem schlechten Trip spielte der Beschuldigte vor Gericht herunter. Er habe aber andere Leute fragen müssen, was genau passiert war. Selber machte er Erinnerungslücken geltend. Bei einem anderen Vorfall sei ihm nicht klar, warum ihn die Polizei überhaupt verhaftet habe.