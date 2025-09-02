The Swiss voice in the world since 1935
Staatsanwältin fordert mehrjährige Freiheitsstrafen in Dietikon ZH

Vor dem Bezirksgericht Dietikon ZH hat die Staatsanwältin Freiheitsstrafen von mehr als vier Jahren für die beiden Beschuldigten beantragt. Die beiden Männer sollen einen betagten Mann eingesperrt und gequält haben.

(Keystone-SDA) «Ich wähnte mich in einem schlechten Film», sagte die zuständige Staatsanwältin am Dienstagmorgen während der Gerichtsverhandlung. Die Vorfälle, die sich vor rund einem Jahr ereigneten, gipfelten in der Entführung eines 81-jährigen Mannes auf die italienische Insel Elba.

Dort liessen der 31-jährige Schweizer und der 34-jährige Deutsche den weitgehend hilflosen Mann in dessen Ferienhaus zurück – ohne die benötigten Medikamente und ohne Essensvorräte. Er wurde erst nach knapp zwei Wochen gefunden. Bereits zuvor hatten die Beschuldigten den Mann in seiner Wohnung im Kanton Zürich eingesperrt und versucht, sich an ihm zu bereichern. Die Beschuldigten verweigerten an der Verhandlung die Aussage.

