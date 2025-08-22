Staatsanwalt fordert vier Jahre Gefängnis für Raub in Herrliberg

Keystone-SDA

Der Staatsanwalt hat am Freitag eine Freiheitsstrafe von vier Jahren für einen Raub in Herrliberg gefordert. Der Verteidiger sah den 36-jährigen Rumänen nur als Gehilfen des schwerkriminellen Cousins.

(Keystone-SDA) Der Beschuldigte solle eine Freiheitsstrafe von 12 Monaten kassieren, sagte der Verteidiger am Bezirksgericht Meilen. Davon solle er die Hälfte absitzen. Sein Mandant habe nur Befehle des Cousins ausgeführt. Zudem habe er Angst vor ihm gehabt.

Der Staatsanwalt nahm dem Beschuldigten aber nicht ab, dass er erst nachts um 2 Uhr vor einer Villa in Herrliberg stehend erfahren habe, dass er bei einem Raub helfen soll. Am Entschluss sei der Mann beteiligt gewesen.

«Es ist auch nicht glaubhaft, dass er nur wegen einer angeblichen Drohung mitmachte», sagt der Staatsawaltschaft weiter. Der Beschuldigte machte geltend, kurz vor der Tat vom Cousin mit dem Tod bedroht worden zu sein. Angeblich bekam er auch nichts von der Beute im Wert von über 100’000 Franken und wurde von seinem Cousin in Paris zurückgelassen – nachdem die beiden zuerst von Zürich nach Wien gefahren waren.

Dass er am Tatort war, ist unbestritten. Neben den Aussagen des Cousins konnten ihm mehrere DNA-Spuren zugewiesen werden. Der Beschuldigte wurde schon länger mit internationalem Haftbefehl gesucht. Verhaftet wurde er im Januar 2025 in Ungarn.

Cousin wies ihm die Schuld zu

Das Opfer, das die beiden vor 15 Jahren in ihrem Haus überfallen hatten, sagte in der Untersuchung aus, dass der Cousin die treibende Kraft war und sie mit einem Brotmesser bedroht hatte. Der 36-jährige Beschuldigte habe sie bewacht, als der Cousin den Tresor öffnen wollte und habe mitgeholfen, sie nach dem Raub am Stuhl festzubinden.

Wie der Verteidiger sagte, habe der Cousin an seinem Prozess in Dietikon 2016 nur Lügen aufgetischt. Er habe versucht, seinem Mandanten die Hauptschuld zuzuschieben. Dabei habe er sich selber die Rolle zugeschrieben, die er selber bei dem Raub gehabt habe.

Das Gericht eröffnet das Urteil voraussichtlich um 16 Uhr.