Staatsanwaltschaft erhebt Anklage nach Tötungsdelikt in Burgdorf

Keystone-SDA

Nach dem tödlichen Messerangriff im Juni 2024 in Burgdorf hat die Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau Anklage erhoben. Der mutmassliche Täter muss sich wegen Mordes, eventuell vorsätzlicher Tötung, vor Gericht verantworten.

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(Keystone-SDA) Die regionale Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau wirft dem Beschuldigten, einem 49-jährigen Polen, vor, einem 43-jährigen Ukrainer in einer Wohnung am Mittelweg in Burgdorf tödliche Messerverletzungen zugefügt zu haben. Dies teilte die Staatsanwaltschaft am Montag in einem Communiqué mit.

Das Opfer starb trotz Rettungsmassnahmen noch vor Ort. Der mutmassliche Täter wurde nach kurzer «Nachsuche» festgenommen. Er befindet sich inzwischen im vorzeitigen Strafvollzug, wie es hiess.

Der Termin der Gerichtsverhandlung steht laut Mitteilung noch nicht fest.