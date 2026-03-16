The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Staatsanwaltschaft erhebt Anklage nach Tötungsdelikt in Burgdorf

Keystone-SDA

Nach dem tödlichen Messerangriff im Juni 2024 in Burgdorf hat die Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau Anklage erhoben. Der mutmassliche Täter muss sich wegen Mordes, eventuell vorsätzlicher Tötung, vor Gericht verantworten.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die regionale Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau wirft dem Beschuldigten, einem 49-jährigen Polen, vor, einem 43-jährigen Ukrainer in einer Wohnung am Mittelweg in Burgdorf tödliche Messerverletzungen zugefügt zu haben. Dies teilte die Staatsanwaltschaft am Montag in einem Communiqué mit.

Das Opfer starb trotz Rettungsmassnahmen noch vor Ort. Der mutmassliche Täter wurde nach kurzer «Nachsuche» festgenommen. Er befindet sich inzwischen im vorzeitigen Strafvollzug, wie es hiess.

Der Termin der Gerichtsverhandlung steht laut Mitteilung noch nicht fest.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft