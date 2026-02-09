Staatsanwaltschaft hört Ex-Sicherheitschef von Crans-Montana an

Keystone-SDA

Die Walliser Staatsanwaltschaft hat die Anhörungen im Zusammenhang mit der Brandkatastrophe in Crans-Montana VS fortgesetzt. An der Reihe war am Montag der ehemalige Sicherheitsbeauftragte der Gemeinde.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Mann war für die Sicherheits- und Brandschutzkontrollen zuständig, die im Januar 2018 und im Juni 2019 in der Bar «Le Constellation» durchgeführt wurden. Zweimal wurden seine Empfehlungen vom Geschäftsführer und Eigentümer nicht berücksichtigt.

Ausserdem muss der Mann erklären, warum die Bar seit Mitte 2019 nicht mehr kontrolliert wurde. Er hat seine Stelle Anfang 2024 aufgegeben.

«Es gibt viele Fragen, auf die die heute angehörte Person hoffentlich Antworten geben wird», sagte Yaël Hayat, Anwältin von Jessica Moretti, die Frau des Barbesitzers.

Gilles-Antoine Hofstetter, Anwalt mehrerer Opfer, sagte, «wir erwarten, dass die Sicherheitsverantwortlichen uns die Gründe für die zahlreichen Versäumnisse in diesem Fall erklären können».