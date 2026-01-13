Staatsanwaltschaft Waadt eröffnet Untersuchung zu Steuerabzügen

Keystone-SDA

Die Staatsanwaltschaft des Kantons Waadt führt Ermittlungen im Zusammenhang mit Steuerabzügen für Reiche. Der Paychère-Bericht hatte aufgedeckt, dass die Praxis des Steuerabzugs zwischen 2009 und 2021 nicht gesetzeskonform war

1 Minute

(Keystone-SDA) Generalstaatsanwalt Eric Kaltenrieder hat sich nach dem Paychère-Bericht selbst mit dem Fall befasst und beschlossen, ein Strafverfahren zu eröffnen. Die Untersuchung soll die Umstände aufklären, die zu dieser rechtswidrigen Anwendung geführt haben, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte. Aufgrund von Beschwerden einiger Steuerzahler soll auch geklärt werden, wie es zur Änderung gewisser Steuerbescheide kam.

Das Strafverfahren wurde am 8. Januar eröffnet. Der Generalstaatsanwalt hat bei der Waadtländer Regierung einen Antrag auf Herausgabe einer Kopie der gesamten Akte gestellt.